ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¤Ï25Æü¡¢ÂæÏÑ½÷»Ò¥×¥í¶¨²ñ¤È¤Î¶¦ºÅ¤ÇÍèÇ¯3·î12¡Á15Æü¤ËÂæÏÑ¥Û¥ó¥Ï¥¤¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÊÂæÏÑÅí±à¡Ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾Þ¶âÁí³Û¤Ï200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2²¯9400Ëü±ß¡Ë¡£ÆüËÜ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤òÂæÏÑ¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤Ï48Ç¯¤Ö¤ê¤Ç³¤³°¤Ç¤Î³«ºÅ¤â46Ç¯¤Ö¤ê¡£¾®ÎÓ¹ÀÈþ²ñÄ¹¤Ï¡Ö¶¦ºÅÂç²ñ¤Î¼Â¸½¤ÇÁª¼ê¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê´Ä¶­¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤È¿´µ»ÂÎ¤¬¤µ¤é¤ËËá¤«¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤Î³èÌö¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÃÌÏÃ¤ò½Ð¤·¤¿¡£