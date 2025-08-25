µ¤¾ÝÄ£¡áÅìµþÅÔ¹Á¶èµ¤¾ÝÄ£¤Ï25Æü¡¢Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ÇÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç26Æü¤«¤é27Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£ÅìËÌ¤Ç¤âÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¬É¬Í×¤À¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢ËÌÆüËÜ¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£ËÌ³¤Æ»¤Î½¡Ã«ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢26Æü¤«¤é27Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÁí¹ß¿åÎÌ¤¬Ê¿Ç¯¤Î8·î1¥«·îÊ¬¤òÄ¶¤¨