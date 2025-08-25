¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎMF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¤ÈMF¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤ÏÄ¹´ü´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤òÈò¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£±Ñ¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¡ØBBC¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè2Àá¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥ê¡¼¥º¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£»î¹ç¤Ë¤Ï5-0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼çÎÏ2Áª¼ê¤¬Éé½ý¸òÂå¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£Á°È¾38Ê¬¤Ë½øÈ×¤Ç¸ª¤òÉé½ý¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¤¬MF¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥Ì¥ï¥Í¥ê¤È¤Î¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¸åÈ¾8Ê¬¤Ë¤Ï¡¢º£µ¨½éÆÀÅÀ¤òµ­Ï¿¤·