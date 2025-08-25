ºÆÀ°È÷¹©»ö»Ï¤Þ¤Ã¤¿¹â¾¾»ÔÃæ±û¸ø±à¹â¾¾»ÔÈÖÄ® ¹â¾¾»ÔÃæ±û¸ø±à¤Ç25Æü¤«¤é¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¹â¾¾»ÔÃæ±û¸ø±à¤Ç¤Ï¹©»ö´Ø·¸¼Ô¤¬¸ø±àÆâ¤Ø¤Î¿ÊÆþ¤òÀ©¸Â¤¹¤ëºô¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 1986Ç¯¤Ë³«±à¤·¤¿¹â¾¾»ÔÃæ±û¸ø±à¤ÏÏ·µà²½¤Î¤¿¤á¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢¹â¾¾»Ô¤¬¥«¥Õ¥§¤ä¸òÎ®¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¹©»ö¤Î¤¿¤áÌó2Ç¯´ÖÍøÍÑ¤Ç¤­¤Ê