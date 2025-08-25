ÁÒÉß»Ô¤ÎÏ·¾¾¾®³Ø¹» 2³Ø´ü¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¹¡£²¬»³¤Î°ìÉô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç25Æü¡¢»Ï¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÁÒÉß»Ô¤ÎÏ·¾¾¾®³Ø¹»¤Î4Ç¯À¸¤Î¶µ¼¼¤Ç¤¹¡£Ï·¾¾¾®³Ø¹»¤Î»Ï¶È¼°¤ÏÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Î¤¿¤á¡¢¶µ¼¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¹»Ä¹ÀèÀ¸¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤òÄÌ¤·¤Æ»ùÆ¸¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÊÏ·¾¾¾®³Ø¹»¡¿º¬´ßÀµ¼£ ¹»Ä¹¡Ë¡ÖÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡× »Ï¶È¼°¤Î¸å