³«Àß£·£µ¼þÇ¯µ­Ç°¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥¤¥ó¥°¾Þ¡¦£Ç£³¡×¤¬£²£¸¡Á£³£±Æü¤Ëºë¶Ì¸©¤ÎÀ¾Éð±à¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î£Ð£Ò¤Î¤¿¤áºë¶Ì¸©¸©±Ä¶¥µ»»öÌ³½ê¤ÎÎÓÂçÊå½êÄ¹¤é´Ø·¸¼Ô¤¬£²£µÆü¡¢¸µ¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥óÁª¼ê¤Î¹âÌÚ¿¿È÷¤µ¤ó¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÓÅÄ¤¢¤¹¤«¤òÈ¼¤¤ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òË¬¤ì¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï¡Ö¿ä¤·¤ÎÁª¼ê¤Î³èÌö¤ò´ê¤Ã¤Æ¡¢³§¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡×¡ÊÎÓ½êÄ¹¡Ë¤È¡¢¥­¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ò¡Ø¿ä¤·¾¡¡Ù¤ËÀßÄê¡£¹âÌÚ¤µ¤ó¤ÏÉð