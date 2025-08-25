Photo: chisato kuroda 2024Ç¯10·î11Æü¤Îµ­»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Çã¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢iPhone 16 Plus¡£ ¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÌµ°õ¤ÎÉáÄÌ¥µ¥¤¥º¤·¤«Çã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó½é¤á¤ÆiPhone 16 Plus¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£1Ëü¤Á¤ç¤¤¤Î°ã¤¤¤Ê¤éÂç¤­¤¤¤Û¤¦¤òÇã¤Ã¤Á¤ã¤¨¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇPlus¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾®¤µ¤¤»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¬¾¯¤·¿´ÇÛ¤Ç¤â¤¢¤ê¡Ê¤­¤Ã