ÊÆºÄÍø²ó¤ê¤ä¤äÄã²¼ Ä«¤«¤é¤ä¤ä¾å¾º·¹¸þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ÊÆºÄÍø²ó¤ê¡£¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤È¤Ê¤ë10Ç¯ºÄ¤ÏÁ°½µËö¤Î4.24%Âæ¤«¤é4.26%Âæ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¡¢4.271%¤òÉÕ¤±¤¿¡£Ä¾¶á4.257%¤Ø²¼Íî¡£¤â¤Ã¤È¤âÀè½µËö¤Î4.34%¤Á¤«¤¯¤«¤é4.24%¤Þ¤Ç¤Î²¼¤²¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¾®Éý¤ÊÆ°¤­¡£