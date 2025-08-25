SAEDA¤Ï8·î²¼½Ü¤Ë¡¢»£¤Ã¤¿¤½¤Î¾ì¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤­¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤âÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¥×¥ê¥ó¥È²ÄÇ½¤Ê2-in-1¥â¥Ç¥ë¡ÖKodak ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥é Mini Shot¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¡¢ÀìÍÑ¥¤¥ó¥¯¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤ò½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£¡ü¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤âÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤­¤ë¡ÖKodak ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥é Mini Shot¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢½ÐÎÏ¥µ¥¤¥º¤Î°Û¤Ê¤ë¡ÖMini Shot 2¡×¡Ê54¡ß86mm¡Ë¤È¡ÖMini Shot 3¡×¡Ê76¡ß