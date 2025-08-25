ダイハツ新型「“1人乗れる”小さなクルマ」発表！2025年8月25日、ダイハツは新たなモビリティとして新型「e-SNEAKER（以下、イースニーカー）」を発売したと発表しました。新型イースニーカーは、ダイハツが「お客様に寄り添い、暮らしを豊かにする」という企業理念に基づいて開発した、すべての人が自由で快適に外出を楽しめるパーソナルモビリティとなる電動カートです。【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ新型「1人乗