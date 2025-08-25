Ï·µà²½¤òÍýÍ³¤Ë¹áÀî¸©¤¬²òÂÎ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëµì¸©Î©ÂÎ°é´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñºÝ³Ø½ÑÁÈ¿¥¤¬¸©¤ËºÆ¹Í¤òµá¤á¤ë¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃ°²¼·ò»°¤¬Àß·×¡ÖÁ¥¤ÎÂÎ°é´Û¡×¹ñºÝ³Ø½ÑÁÈ¿¥¤¬²òÂÎÊý¿Ë¤ÎºÆ¹Í¤òµá¤á¤ëÊ¸½ñ¤ò¸©¤ËÄó½Ð¡Ú¹áÀî¡Û 20À¤µª¤Î·úÃÛ°ä»º¤ÎÊÝÂ¸³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¹ñºÝ³Ø½ÑÁÈ¿¥¡¦¥É¥³¥â¥âÆüËÜ»ÙÉô¤ÎòÍºäÂåÉ½Íý»ö¤¬¹áÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤òË¬¤ì¡¢²òÂÎÊý¿Ë¤ÎºÆ¹Í¤òµá¤á¤ëÊ¸½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Åª·úÃÛ²È¡¦Ã°²¼·ò»°¤¬Àß·×¤·¡¢¡ÖÁ¥¤ÎÂÎ