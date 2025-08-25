¸©¤Ï25Æü¡¢4¿Í¤Î¶µ¿¦°÷¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÅÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ê¤ÉÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ²¼±ÛÃÏÊý¤Î¹â¹»¤ÎÃËÀ­¶µÍ¡¡Ê40¡Ë¤Ê¤É4¿Í¤¬½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ºµë3¤«·î¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿²¼±ÛÃÏÊý¤Î¹â¹»¤ÎÃËÀ­¶µÍ¡¡Ê40¡Ë¤Ï¡¢µîÇ¯6·î¤«¤éº£Ç¯1·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢À¸ÅÌ¤Î¿ÈÂÎ¤ËÉÔÉ¬Í×¤ËÀÜ¿¨¡£¤Þ¤¿Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸ÅÌ¤ò¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ÇÍ·¤Ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤É¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿