²Î¼ê¤ÎÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µ®½Å¤ÊÀÎ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¼ã¤µ¤È¼«¿®¤È´õË¾¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿Å·Æ¸¤è¤·¤ßÅ·Æ¸¤Ï¡Ö»ä15ºÐÀ¨¤¤¤Í¡ª¥Ç¥Ó¥å¡¼»þÂå¤Ç¤¹ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤»þÂå¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥â¥Î¥¯¥í¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤15ºÍ 55Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È²ÎÂ³¤±¤Æ ¥Û¥ó¥Þ¤ËÁÇÅ¨¤Ê²ÎÉ±ÍÍ¡×¡Ö¼ã¤µ¤È¼«¿®¤È´õË¾¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì