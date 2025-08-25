¤Ò¤ÈÂ­Àè¤Ë»Ï¶È¼°¤Ç¤¹¡£²¬»³¸©Æâ¤Ç¤ÏÁÒÉß»Ô¤ä³Þ²¬»Ô¤Ê¤É¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤­¤ç¤¦¡Ê25Æü¡Ë¤«¤é2³Ø´ü¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÍ§Ã£¤È¸µµ¤¤Ë³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë2³Ø´ü¤Ë¡×ÁÒÉß»Ô¤ä³Þ²¬»Ô¤Ê¤É¸©Æâ°ìÉô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç»Ï¶È¼°¡Ú²¬»³¡Û ÁÒÉß»Ô¤Î°±¹â¾®³Ø¹»¤Ç¤ÏÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤ÆÂÎ°é´Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ¶µ¼¼¤Ç»Ï¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ÆµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢½ÉÂê¤òÄó½Ð¤·¤¿¸å¤Ë¥ê¥âー¥È¤Ç»Ï¶È¼°¤ËÎ×¤ß