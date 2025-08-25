8·îÂè3½µ¤Î¾å¾ºÎ¨¥é¥ó¥­¥ó¥°¾å°Ì¤Ë¤ÏÃæ¹ñ³ô¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅìÍÎ¡¦Ãæ¹ñ£Á³ô¥Õ¥¡¥ó¥É¡ØÁÏ¿·¡Ù£²£°£²£±¡Ê¸ÂÄêÄÉ²Ã·¿¡Ë¡×¤È¡ÖÅìÍÎ¡¦Ãæ¹ñ£Á³ô¥ªー¥×¥ó¡ØÁÏ¿·¡Ù¡×¤ÏÁ°½µ¤ËÂ³¤­2½µÏ¢Â³¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ ²¼Íî¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¤È3°Ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¼ç¤Ê²¼ÍîÍ×°ø¤ÏÊ¬ÇÛ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ðÊóÄÌ¿®³×Ì¿¡ã£°£±£°£±¡Ê¥¼¥í¥¤¥Á¥¼¥í¥¤¥Á¡Ë¡ä¡×¤Ï900±ß¡¢¡Ö£Ê£Ð£Í¥¢¥¸¥¢¡¦¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¹âÇÛÅö³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê¥¢¥¸¥¢