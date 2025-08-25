Ï·¸å¤ò¸µµ¤¤Ë²á¤´¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£°å»Õ¤ÎÏÂÅÄ½¨¼ù¤µ¤ó¤Ï¡Ö°å¼Ô¤¬¡ÈÀ¸³è»ØÆ³¡É¤È¾Î¤·¡¢¿©»ö¤ä±¿Æ°¡¢¤ª¼ò¤äµÊ±ì¤Ê¤É¤Ë¸ý¤ò½Ð¤·¤Æ¤­¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£ÁÇÄ¾¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥è¥Ü¥è¥Ü¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¡ÊÂè1²ó¡Ë¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÏÂÅÄ½¨¼ù¡Ø80ºÐ¤ÇÂÎ¤Ï¤³¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¤³¤È¡Ù¡Ê¶½ÍÛ´Û¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¢£¹âÎð¼Ô¤Ë¡È°ú¤­»»¤Î¼£ÎÅ¡É¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤Ç¯¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð¡¢ÂÎ¤Îµ¡Ç½¤äÇ½ÎÏ