¡Ú¥¦¥£¡¼¥ó¶¦Æ±¡ÛÅì²¤¥¹¥í¥Ð¥­¥¢¤Ç¥Ò¥°¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¤Ø¤Î½±·â¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢À¯ÉÜ¤Ï¥Ò¥°¥Þ¤ÎÆ¬¿ô¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´¹ñÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤¿¡£Ìó1Ç¯¤«¤±¤Æ¥Ò¥°¥Þ¤ÎÂÎÌÓ¤äÇÓ¤»¤ÄÊª¤Ê¤É¤ò¼ý½¸¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¡¢¼ÂÂÖ¤Ë¶á¤¤¸ÄÂÎ¿ô¤ò¿ä·×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤Î¶î½ü¤ä¶¦À¸¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¡£