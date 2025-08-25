日本保守党代表で参院議員の百田尚樹氏（69）が25日、自身のYouTubeチャンネルで、2025年のM-1グランプリ挑戦を表明した。コンビを組む相方は、25日夜に発表するという。 【写真】相方候補のひとり!?演説を見守る百田尚樹氏 百田氏は、24日に都内で行われた福永活也弁護士（44）の披露宴でのあいさつで、M-1挑戦を宣言していた。「まだ申し込みはしていない。きょう申し込みます」とエントリーすることを明らかにした