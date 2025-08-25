政治団体「再生の道」の石丸伸二代表（43）が24日、自身の公式YouTubeチャンネルでの配信で、27日に会見を開き「代表交代に絡む発表」をすると明らかにした。 【写真】参院選に10人の候補者を送り込んだが… 石丸氏は「再生の道の今後について、今週の水曜日に記者会見をしてお話をします。詳細はそこで改めて語るんですが」と切り出した。いくつかのメディアから問合せがあったとし「もう先に頭出しをしておくと、代表交代