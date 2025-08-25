£¸·î23Æü¡¢»ä¤Ï¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè£²Àá¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÂÐ¥ê¡¼¥º¤ò¼èºà¤·¤¿¡£ºòµ¨¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¡Ë¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¹âÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿¥ê¡¼¥º¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¹ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÁê¼ê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍMF¤Ï¥ê¡¼¥º¤¬¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ë£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿³«ËëÀï¤Ç¡¢¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¤·¤«¤·