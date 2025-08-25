ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÀþ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤Ç¡Ö¶Ë¾å¿¹°ËÂ¢¡×¤Îµ¡ÆâÈÎÇä¤ò10·î1Æü¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£ÁÏ¶È130Ç¯¤Î¾ÆÃñ¤ÎÂ¢¸µ¤Ç¤¢¤ë¿¹°ËÂ¢¼òÂ¤¤¬¡¢²¹ÅÙ¤ä¼¾ÅÙ¤¬°ÂÄê¤·¤¿ÃùÂ¢½ê¤Ç3Ç¯°Ê¾å½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¾ÆÃñ¡£ÍÆÎÌ¤Ï720¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¡£²Á³Ê¤Ï6,000±ß¡¢JAL¥«¡¼¥É²ñ°÷¤Ï10¡ó³ä°ú¤È¤Ê¤ë¡£1¿Í1ËÜ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£Í½¹ð¤Ê¤¯ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ê²èÁü¡§JAL¡Ë