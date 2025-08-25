¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤ëÂÐÌÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAmazon ¤Õ¤ë¤µ¤È¤Þ¤Ä¤ê¡×¤òÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó ¥­¥ã¥Î¥Ôー¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¡¢´ü´Ö¤Ï9·î5Æü～7Æü¤Þ¤Ç¡£5Æü¤Ï13»þ～20»þ¡¢6Æü¤È7Æü¤Ï11»þ～18»þ¤Î³«ºÅ¡£ ËÌ³¤Æ»¤«¤é·§ËÜ¸©¤Þ¤Ç14¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬»²²Ã¤·¡¢³ÆÃÏ°è¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ä¹©·ÝÉÊ¤Ê¤É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³²ÄÇ½¡£³Æ¼«¼£ÂÎ¥Öー¥¹¤Ç¤ÏÆÃ»ºÉÊ¤Î»î¿©¤ä»î°û¤¬¤Ç¤­¤ë¡£ ³ÆÃÏ¤Î