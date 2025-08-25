²¼´Ø»Ô¤ä±§Éô»Ô¤Ê¤É»³¸ý¸©Æâ¤Î°ìÉô¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ç25Æü¡¢°ìÂ­Áá¤¯2³Ø´ü¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¼´Ø»Ô¤ÎÍÜ¼£¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï102¿Í¤Î»ùÆ¸¤¬»Ï¶È¼°¤Ë»²²Ã¤·¡¢çÕÌÚÈþ¹°¹»Ä¹¤¬¡Ö2³Ø´ü¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¹»³°³Ø½¬¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ç¤Ï¼ø¶È»þ´Ö¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë²ÆµÙ¤ß¤ò1½µ´Ö¤Û¤ÉÃ»½Ì¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ï¶È¼°¤Î¸å¤Ï³Øµé³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£3Ç¯À¸¤Î¶µ¼¼¤Ç¤Ï²ÆµÙ¤ß¤Î²ÝÂê¤À¤Ã¤¿