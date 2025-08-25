¤ªËßµÙ¤ß¤Çº®»¨¤¹¤ë´ØÀ¾¶õ¹Á¡á16ÆüÂçºå½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍý¶É´ØÀ¾¶õ¹Á»Ù¶É¤Ï25Æü¡¢´ØÀ¾¶õ¹Á¤Î¤ªËßµÙ¤ß´ü´Ö¡Ê8¡Á17Æü¡Ë¤Î½ÐÆþ¹ñ¼ÔÁí¿ô¤¬¡¢Â®ÊóÃÍ¤ÇÁ°Ç¯Èæ18¡óÁý¤Î86Ëü8710¿Í¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²ÒÁ°¤Î2019Ç¯¤ò¾å²ó¤ê¡¢²áµîºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Î½Ð¹ñ¤ÏÆ±21¡óÁý¤Î13Ëü6430¿Í¤À¤Ã¤¿¡£½Ð¹ñ¼Ô¤ÎÅÏ¹ÒÀè¤ÏÃæ¹ñ¤¬ºÇÂ¿¤Î15Ëü2650¿Í¤Ç¡¢´Ú¹ñ10Ëü720¿Í¡¢ÂæÏÑ5Ëü870¿Í¡¢¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ª4Ëü3830¿Í¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¥Ô¡¼¥¯¤Ï½Ð¹ñ¤¬10Æü¡¢