¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÌÌÇò¤¤¡ª¡×¡Ö¾Ð¤¨¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ª¤â¤·¤í¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤­¤â»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤É¤¦¤¾¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ Èè¤ì¤¹¤®¡©¥³ー¥ó¥Õ¥ìー¥¯¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ëÆ±Î½¤Ø¤Î½õ¸À¤Ë5900¤¤¤¤¤Í ¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¨¥¯¥¹¥È¥êー¥à¥á¥Æ»Ò👾(@extrmmtkchan)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£Ë»¤·¤µ¤¬Â³¤¯¤È¡¢Èè¤ì¤«¤é