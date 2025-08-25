¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤Ï8·î25Æü¡¢MASS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¡ÖDell PowerEdge XE¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤ÆAI´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤¬ÈþÍÆ¡¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¿·¤·¤¤AI³«È¯´Ä¶­¤ä¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ëÆâÉô¥Ä¡¼¥ë¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢AIÀ¸À®²èÁü¤Î½èÍý»þ´Ö¤ò2Ê¬¤«¤é¤ï¤º¤«20ÉÃ¤Ø¤È6Ê¬¤Î1¤ËÃ»½Ì¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¶¦Í­¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê