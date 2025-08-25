ＢＴＳのジンが、１０年間苦楽をともにして来たマネジャーの結婚式の司会をするため、レコーディング中のアメリカから韓国へ一時帰国したと２４日、現地メディアのＮｅｗｓ１などが報じた。多忙なスケジュールの中、「結婚式の司会をする」という約束を守るためだけに帰国したことから、マネジャーとジンの信頼と友情は非常に深いものと思われ、この行動がファンの心を熱くしているという。同メディアは、ジンは過去に実兄の