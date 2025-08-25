女子ゴルフで１５、１６年賞金女王を獲得したイ・ボミさんが２５日、自身のインスタグラムを更新。爽やかなブルーのウエア姿を披露した。「空も雲も服もバッグも、ぜんぶ青！ブルーブルー」と綴り、グラデーションとなったフリルのミニスカートのウエア姿でゴルフする様子を公開した。コメント欄などでは「うわー！凄い可愛い」、「最高」、「１００点」との声が寄せられていた。イ・ボミさんは昨年限りで日本ツアーから引退