ボルティモア出身のシンガー・ソングライター兼プロデューサー、Nourished by Time（ノーリッシュド・バイ・タイム）が2ndアルバム『The Passionate Ones』を〈XL Recordings〉よりリリース。「今こそ知っておくべきアーティスト」の筆頭株が語るニューヨークへの移住、政治とストリーミング、そして新たな傑作について。マーカス・ブラウンは、ニューヨーク・ソーホーにあるXLレコーディングスのリスニングルームの隅に置かれたソ