8月31日放送予定のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』に有吉弘行が出演することがわかった。有吉が演じるのは忍者にルーツを持つ服部半蔵だ。有吉は8月24日に放送されたラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（JFN系）で、この件に触れ「こちら聴くのをやめてですね。『べらぼう』を」と、放送時間が重なる裏番組の視聴を勧めたほか、「基本的に『カネオくん』の番宣で出てただけ」と一度きりの出演であると