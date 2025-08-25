■これまでのあらすじSNSの投稿が拡散され、炎上してしまった主人公。不特定多数の目に留まる場で子どもを産むことを一辺倒にすすめ、自分と異なる意見の人を「ほんとうの幸せを知らないかわいそうな人」だと指摘したことのなにが悪かったのかわからない。呼び出された友人は投稿を削除するよう促すが、主人公は聞く耳をもたず…■私はわかっている！■おかまいなしに持論を展開■ここまで黙って聞いていたけど…■無神経すぎる友