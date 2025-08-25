ＡＫＢ４８グループ結成２０周年を記念したメモリアルブック「ＡＫＢ４８２０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＢｏｏｋ」が、１０月１４日に発売される。発売に先がけて、本日８月２５日午後５時から各販売サイトで掲載内容や購入特典などの詳細を公開し、予約販売を開始した。今年１２月８日にグルプ結成２０年を迎えるＡＫＢ４８。２０周年記念シングル「Ｏｈｍｙｐｕｍｐｋｉｎ！」のリリース、約６年ぶりとなる全国ツ