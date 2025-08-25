瀬戸内地方は湿った空気の影響で雲が広がっていて、雷を伴い非常に激しい雨の降っている所があります。25日夜は海沿いを中心に晴れますが、内陸ではおおむね曇りで、局地的に雷雨になるでしょう。激しく降るおそれがあるため、雨の降り方に注意してください。 26日もやや雲が広がりやすく、午後を中心に雷雨のところがある見込みです。朝の最低気温は岡山と高松で27度、津山で26度でしょう。日中の最高気温は岡山で36度、津山で34