巨人の田中将大投手（３６）が２５日にジャイアンツ球場で行われた投手練習に参加した。田中将は２１日のヤクルト戦（神宮）に先発し５回１失点の好投で今季２勝目を挙げると、遂に日米通算２００勝へ王手をかけることに成功。次回先発予定となっている２８日の広島戦（マツダ）でのメモリアル達成に大きな注目が集まる。右腕にとっても待ち望んだ２００勝目。「この何年間、２００というところをずっと意識したり、させられ