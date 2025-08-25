【新華社ウルムチ8月25日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州哈巴河（カバ）県のアクチ湿地公園では、ハイイロガンが集まって水草をついばんだり、水面を飛んだりしている。ガンの群れは静かな湿地に活気をもたらしている。（記者/阿曼）