タレントの薬丸裕英（59）が24日、自身のブログを更新。「孫くんが遊びに来ました」と明かし、遊具が広げられた自宅の写真を披露した。【写真】「成長を感じる元気な孫」おもちゃが広がる自室ショット披露の薬丸裕英一緒にプール開きをしたり、実家に帰省したりと、ブログではたびたび孫とのほほ笑ましい日常を紹介している裕英。この日は、孫が遊びに来たことを伝え『プラレール』らしき電車のおもちゃが組み立てられた室内