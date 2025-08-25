神戸市兵庫区出身の日本画家・西田眞人が、阪神・淡路大震災直後の神戸の街並みを描いた作品などを集めた特別展「西田眞人 日本画展 −再生の祈りをこめてー」が、神戸ゆかりの美術館（神戸市東灘区）で開催されている。2025年9月15日（月・祝）まで。『瓦礫の街』平成8年（1996）紙本着色兵庫県立美術館蔵「震災関連の作品を中心に初期から最新の作品まで、画家の画業を一望できる展覧会です」と、神戸ゆかりの美術館・岡泰