修復機体はロンメル搭乗機仕様にアメリカ空軍博物館は2025年8月20日、修復が完了したフィーゼラー Fi156 C-2「シュトルヒ」を公開しました。【画像】修復完了！ これが、現在に蘇ったFi156「シュトルヒ」です同機は、1935年にドイツの航空機メーカー、フィーゼラー社によって設計された偵察機です。第二次世界大戦中には偵察任務のほか、連絡機、医療輸送、高級将校の移動手段としても使用されました。1937年から1945年の間に