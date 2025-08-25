インタビューに答えるJR東日本の喜勢陽一社長JR東日本の喜勢陽一社長が25日、東京都内で共同通信のインタビューに応じ、各地域に根ざした「ご当地Suica（スイカ）」を作り、自治体の給付金受け取りや、バスなど地域交通と連携した機能を付ける構想を明らかにした。「地方の問題にしっかりと向き合うためにスイカが活躍できる」と意気込んだ。スイカの機能を向上させ金融や街づくり事業を経営の柱に育てる考えも示した。2034年3