夏恒例『24時間テレビ48』（8月30日〜31日生放送、日本テレビ系）の読売テレビの放送で、三倉茉奈・佳奈（マナカナ）が「“日本初の車いす看護師”を目指す女性」を取材する。【画像】読売テレビ『24時間テレビ』出演者ら読売テレビの放送では、マナカナ、こっちのけんと、カベポスター、そして新人アナウンサーの増田陽名、藤岡宗我、吉澤真彩の出演が決定した。特別企画として、こっちのけんとは、黒木千晶アナウンサーとの