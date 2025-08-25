タレントの河北麻友子が自身のInstagramを更新。現在、第2子妊娠中の河北は「Summer ‘25」との夏らしいメッセージと共に自身の最新ショットをアップ。投稿にファンからは「ベビちゃん女の子なのかなぁ〜」「素敵です」「スタイル良すぎてお腹にBabyいるとは思えない体型でさすがモデルさん」「黒のワンピースはどこのですか？」などの称賛のコメントが多く寄せられた。河北は2023年4月に第1子出産を発表、今年5月に第2子妊