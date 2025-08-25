気象庁は、25日午後5時9分に「記録的短時間大雨情報」を京都府へ発表しました。午後5時までの1時間に、下京区付近で約９０ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼25日午後5時までの1時間雨量・下京区付近約90ミリ▼25日午後4時50分までの1時間雨量・右京区南部付近約90ミリ▼25日午後4時40分までの1時間雨量・中京区付近約100ミリ・京都市中京区95