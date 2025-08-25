グラビアアイドルの山田あい（21）が、25日発売の『週刊プレイボーイ』36号（集英社）のグラビアに登場した。【写真】見えそう？“リボン”をまとった山田あい山田は、2003年9月11日生まれ、東京都出身。昨年グラビアデビューしたばかりだが、ABEMA『チャンスの時間』（後11：00）の「“彼女のこと、全部わかっちゃいました”グラビア過剰考察」に出演し、グラビア誌からも注目を集めている。今回も、T160・B90・W60・H90セ