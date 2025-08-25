テニスの今季４大大会最終戦、全米オープンが日本時間２４日深夜に開幕した。予選３試合を勝ち上がり、全米オープン初出場となった世界ランキング１１２位の望月慎太郎（木下グループ）は１回戦で、同１２５位のユーゴ・ガストン（フランス）と対戦予定だ。対戦成績は１勝１敗。望月は、この全米に初出場することで、４大大会すべての本戦を経験することになった。残された全米の本戦出場が決まった時、望月は「ここ（全米）だ