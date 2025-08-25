イスラエル軍の空爆によって破壊された建物を見つめるパレスチナ人/Mahmoud Issa/Reuters（ＣＮＮ）２年前、パレスチナ自治区ガザ地区の最大都市ガザ市は人々の活気にあふれていた。教室は児童でいっぱいになり、市場は買い物客でにぎわい、海辺のカフェは封鎖下の重圧から逃れてきた人々の憩いの場となっていた。ガザ市は豊かな歴史を誇り、数千年にわたって人が住み続け、古代文明からの相次ぐ侵略によって形づくられてきた。１