鹿島は２５日、ＤＦ金太鉉（キム・テヒョン）が韓国代表に選出されたと発表した。国際親善試合で米国（７日）、メキシコ（１０日）と対戦する。２４歳のキムは今季から鹿島に加わり、ここまで２０試合に出場。長期離脱したＤＦ関川郁万の穴を埋め、直近１３試合連続で先発フル出場している。７月の東アジアＥ―１選手権で韓国代表デビューを果たしており、欧州組を含む代表チームへの招集は初となった。代表ウィークによる