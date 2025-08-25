広島の高太一投手が２５日、マツダスタジアムで次回登板２８日の本拠・巨人戦に向けて調整した。日米通算１９９勝の田中将との投げ合いが見込まれる。「小さい頃からテレビで見ていた。そういう投手と投げ合えるのは、すごく光栄なこと」マーが２４勝無敗で日本一に貢献した１３年、自身は１２歳だった。「楽天ファンでもないけど、テレビにかじりついて見ていた。全部が圧倒的というか。真っすぐも速くてコントロールも良