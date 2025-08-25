ピザハットでは、2025年8月25日から10月26日までの期間限定で、「黒豚月見ピザ」と「マヨチキ月見ピザ」を販売しています。1人でも大勢でも「月見ピザ」が楽しめるラインアップ25年7月2日から販売している黒豚ピザが、秋限定の月見仕様で「黒豚月見ピザ」として新たに登場。昨年、即完売して話題を呼んだ「マヨチキ月見ピザ」も再登場します。・黒豚月見ピザ黒豚ピザが、とろ〜り半熟たまごをプラスして秋限定の月見ピザとしてパワ