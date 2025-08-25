◆交流試合巨人ＯＢ―ジャイアンツ女子チーム（２５日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の新ファーム球場・ジャイアンツタウンスタジアムの開業を記念した、巨人軍ＯＢとジャイアンツ女子チームの交流試合が午後６時から行われる。巨人軍ＯＢの予定スタメンは以下の通り。１番・中堅大田泰示２番・二塁篠塚和典３番・右翼高橋由伸４番・三塁原辰徳５番・一塁小笠原道大６番・左翼清水隆行７番・