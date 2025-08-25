２３日、重慶で開催されたドローンショー「魅力重慶」。（重慶＝新華社記者／王全超）【新華社重慶8月25日】中国の重慶市は山と川に囲まれた自然豊かな都市として知られ、きらびやかな夜景も魅力の一つとなっている。4月19日以降は毎週土曜日と主要な祝日の夜に、ドローンショー「魅力重慶」を定期開催し、夜空に一層の輝きが加わった。ショーは地域の魅力を際立たせ、ナイトタイムエコノミー（夜間経済）を活性化し、新たな消費